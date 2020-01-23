560 семей переехали из Туркестанской области на север Казахстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году по программе «Еңбек» в северные регионы из Туркестанской области переселились 560 семей (1757 человек), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как отметили в ведомстве, планировалось, что переедет 427 семей, но желающих оказалось больше. Способствовала этому разъяснительная работа, проводимая в регионе. В прошлом году областной акимат с этой целью организовал поездку делегации, в которую вошли представители СМИ, в СКО, Костанайскую и Акмолинскую области. Помимо этого Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan» проводил встречи с населением в городах и районах, где разъяснялись условия участия в программе.

Цель программы «Еңбек» – переселение жителей густонаселенных южных регионов в северные регионы, испытывающие дефицит рабочей силы. С 2015 года в ее рамках из Туркестанской области в северные регионы всего переселилось 1365 семей или 4935 человек.

В 2019 году из Туркестанской области в Костанайскую область переехали 62 семьи (221 человек), 115 семей (230 человек) - в Восточный Казахстан. 288 семей (832 человека) решили начать новую жизнь в Северном Казахстане, 95 семей (474 человека) - в Павлодарской области. Доля туркестанцев в общей численности казахстанцев, переселившихся в северные регионы, 28 процентов.

Из 895 трудоспособных граждан постоянной работой обеспечены 622, 47 человек открыли свое дело. Тем, кто решил заняться предпринимательством, предоставили земельные участки, пустующие помещения. Оказывалась помощь и с жильем. Выдана государственная помощь, предусмотренная в связи с переездом.

В прошлом году в область из северных регионов специально приехали 6 групп, в составе которых были 96 работодателей, которые проводили разъяснительную работу, приглашали жителей принять участие в программе. Большая работа велась в этом плане областным акиматом, ответственными управлениями. В Жетысайском районе организована межрегиональная ярмарка вакансий, в которой приняли участие свыше 650 человек. Им было предложено свыше трех тысяч свободных рабочих мест. Наряду с этим, за счет спонсоров около 150 человек съездили в Северно-Казахстанскую область, чтобы на месте оценить предлагаемые перспективы.

По словам первого заместителя председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Б.Тажибаева, программа «Еңбек» имеет большую стратегическую значимость. Филиал партии совместно с областным акиматом и дальше намерен участвовать в пропаганде данной программы.

Возможность начать новую жизнь на новом месте имеет любой туркестанец.