ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 560 кг рыбы изъяли у браконьеров туркестанские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 8 апреля по 31 мая на территории Туркестанской области сотрудниками природоохранной полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест», направленное на выявление и пресечение фактов незаконной добычи рыбы в период нереста, а также браконьерства и иных нарушений природоохранного законодательства.

Всего с начала ОПМ «Нерест» полицейские МПС ДП Туркестанской области выявили 10 экологических преступлений, в том числе шесть фактов незаконной добычи рыбы. У браконьеров изъято 560 килограмм выловленной рыбы, четыре лодки, два преобразователя тока, сети и другие рыболовные принадлежности.

Кроме того, в рамках ОПМ «Нерест» стражи порядка зарегистрировали более 170 административных правонарушений. Среди них 149 нарушений правил рыболовства и девять нарушений требований пользования животным миром. В отношении 20 человек составлены административные протоколы за ловлю рыбы запрещенными средствами («китайскими сетями», острогами и т.д.).



К примеру, во время рейдовых отработок инспекторы природоохранной полиции задержали двух жителей Келесского района, промышлявших ловлей рыбы на озере вблизи реки Сырдарьи. Полицейские изъяли у браконьеров свыше 100 килограмма сазана, моторную лодку и рыболовные сети. По факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений«.