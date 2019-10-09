56 тысяч гектаров саксаула высажено на дне Аральского моря

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 56 тысяч гектаров саксаула высажено на высохшем дне Аральского моря. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что Казахстан сегодня активно работает с международными организациями по борьбе с экологическими проблемами.

«За 15 лет мы реализовали более 30 проектов на сумму 52 миллиона долларов. Один из этих проектов - посадка на высохшем дне Арала саксаула. Мы смогли создать 56 тысяч гектаров саксаульных лесов, которые уже в высоту 3-4 метра. Фактически снизили процесс ветровой эрозии и поднятие в воздух огромных объемов солевой пыли, которые оседая на полях, пастбищах и других категориях земель приводят к засолению», - сказал Ерлан Нысанбаев.

Он также высказался и о проблеме деградации и опустынивания земель Казахстана.

Отметим, в Алматы проходит региональный форум, в ходе которой участники из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана обсуждают вопросы сохранения биоразнообразия, деградации земель и изменения климата.

Мероприятие организовано Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и проводится по инициативе Программы развития ООН (ПРООН) всотрудничестве с Межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), Коалицией добровольцев по опылителям, при партнерстве Федерального министерства окружающей среды, охраны природы Германии

Ранее сообщалось о высадке 10 тысяч гектаров саксаула на высохшем дне Аральского моря.



