56% населения Алматинской области получат газ в этом году – аким
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 56% населения Алматинской области в 2020 году получат доступ к газу. Об этом сообщил аким региона Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства, только 30% из 470 населенных пунктов Алматинской области обеспечено газом на сегодняшний день. В этой связи, Глава государства обратился к акиму региона, почему показатель по проведению газопровода на низком уровне.
«Когда мы начинали, уровень газификации был в пределах от 9 до 11%. При помощи Правительства мы завершили остановленный магистральный газопровод в 254 км от Алматы до Талдыкоргана. Далее за счет собственных средств провели магистральный газопровод до города Текели, по дороге захватили Ескельдинский район. Мы до районных центров – до Жаркента, Баканаса, Сарыозека, Уштобе провели», - сказал Амандык Баталов.
По словам главы Алматинской области, сейчас в области занимаются проектированием газопровода от города Талдыкоргана в сторону Ушарала, а также газопроводом будет охвачен и Аксуский район.
«Количество населенных пунктов, которые подлежат газификацию мы в этом году доведем до 1 млн 400 человек. Таким образом, 56% населения получат газ», - сообщил А. Баталов.
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