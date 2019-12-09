56 млн. тенге выделили на ремонт обводнительных каналов в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области решается вопрос нехватки воды для сельскохозяйственных нужд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время водные каналы, имеющиеся на территории области, проходят реконструкцию. 14 из 15 водных каналов перешли из республиканского на региональный баланс. К примеру, на территории Каиршахтинского сельского округа, где расположен канал «Соколок», действует 25 крестьянских хозяйств. На средства, выделенные из местного бюджета, на канале будут проведены расчистка водных источников канала, русла, а также строительство водорегулирующего шлюза. Таким образом реконструкцию пройдут и каналы «Аксай», «Багырлай» и «Курайлы-Сай» в Индерском районе. На эти цели из местного бюджета было выделено 56 млн. тенге. Аналогичные работы будут проведены на канале «Кобяково-Забурунь» в Курмангазинском районе. Самый масштабная работа по реабилитации дополнительных источников воды для сельскохозяйственных нужд запланирована в Махамбетском районе, так как половина каналов находится в этой местности», - сообщает региональная служба коммуникаций.

Строительные работы будут завершены к концу мая 2020 года. Кроме того, в настоящее время ведутся проектные работы для каналов «7 ауыл - Айсары», «Баксай», «Курсай», «Есбол-Козыбай» и «Сборный».