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56 млн. тенге выделили на ремонт обводнительных каналов в Атырауской области

9 Декабря 2019 22:41
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56 млн. тенге выделили на ремонт обводнительных каналов в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области решается вопрос нехватки воды для сельскохозяйственных нужд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время водные каналы, имеющиеся на территории области, проходят реконструкцию. 14 из 15 водных каналов перешли из республиканского на региональный баланс. К примеру, на территории Каиршахтинского сельского округа, где расположен канал «Соколок», действует 25 крестьянских хозяйств. На средства, выделенные из местного бюджета, на канале будут проведены расчистка водных источников канала, русла, а также строительство водорегулирующего шлюза. Таким образом реконструкцию пройдут и каналы «Аксай», «Багырлай» и «Курайлы-Сай» в Индерском районе. На эти цели из местного бюджета было выделено 56 млн. тенге. Аналогичные работы будут проведены на канале «Кобяково-Забурунь» в Курмангазинском районе. Самый масштабная работа по реабилитации дополнительных источников воды для сельскохозяйственных нужд запланирована в Махамбетском районе, так как половина каналов находится в этой местности», - сообщает региональная служба коммуникаций.

Строительные работы будут завершены к концу мая 2020 года. Кроме того, в настоящее время ведутся проектные работы для каналов «7 ауыл - Айсары», «Баксай», «Курсай», «Есбол-Козыбай» и «Сборный».

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Ключевые слова: Атырауская область, Сельское хозяйство,
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Автор:

А. Соколов

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