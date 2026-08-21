5,6 млн теңге выплатили 168 работникам Жамбылской области после проверки прокуратуры

Прокуратура Жуалынского района восстановила трудовые права 168 работников КГП «Жуалы су», добившись погашения задолженности по пенсионным взносам и социальным отчислениям на сумму свыше 5,6 млн теңге, передает агентство Kazinform.

— Прокуратурой Жуалынского района проведен анализ соблюдения трудового законодательства. В результате необоснованного планирования финансовых затрат КГП «Жуалы су» установлено, что 168 работникам не были выплачены пенсионные взносы на общую сумму более 2,6 млн теңге, а также социальные отчисления на сумму более 3 млн теңге за период с февраля по май 2026 года, — сообщили в ведомстве.

По акту надзора прокуратуры задолженность по пенсионным взносам и социальным отчислениям была полностью погашена, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

Таким образом, прокуратурой Жуалынского района защищены конституционные права работников.

Как подчеркнули в прокуратуре региона, работа в этом направлении находится на особом контроле.

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