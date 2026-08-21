Нецелевое использование бизнес-гранта выявили в Костанайской области

В Аулиекольском районе выявили нецелевое использование государственного гранта, выделенного на развитие предпринимательства. После вмешательства прокуратуры получатель вернул в бюджет 1,38 млн теңге, передает агентство Kazinform.

Прокуратура Аулиекольского района Костанайской области выявила факт нецелевого использования государственных средств, выделенных на развитие предпринимательства.

Установлено, что в 2023 году гражданину предоставили государственный грант в размере 1,38 млн теңге на реализацию предпринимательского проекта.

Однако приобретенное на средства гранта оборудование фактически не использовалось по заявленному назначению. Кроме того, его технические характеристики не соответствовали сведениям, указанным в отчетных документах.

По материалам прокуратуры Аулиекольского района началось досудебное расследование по признакам мошенничества.

В ходе расследования получатель гранта полностью возместил причиненный государству ущерб, добровольно вернув в бюджет 1,38 млн теңге.

С учетом признания вины, добровольного возмещения ущерба и других предусмотренных законом обстоятельств уголовное дело прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Ранее в Атырауской области прокуратура защитила инвестпроект на 1 млрд теңге.