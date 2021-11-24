56-летний алматинец впервые получил казахстанский паспорт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудниками миграционной службы проводится работа по выявлению лиц, проживающих без документов, а также своевременно не обменявших паспорта СССР 1974 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как правило, граждане в связи с отсутствием документов ограничены в получении услуг здравоохранения, образования, оформлении необходимых пособий и пенсий. Также не имеют возможности официально трудоустроиться. Выявление таких лиц представляет определенную сложность, так как определение принадлежности к гражданству Казахстана и дальнейшее оформление на удостоверение личности имеет явочный характер. Граждане, получающие удостоверение личности впервые, на основании паспорта образца 1974 года, оформляются на документы, удостоверяющие личность гражданина Республики Казахстан после подтверждения их принадлежности к гражданству РК. С начала года только в нашем районе выявлено 14 граждан, живущих без удостоверяющих личность документов», - рассказал начальник управления полиции Турксибского района полковник полиции Еркин Амантаев.

Один из них - Б. Хасенович, 1965 года рождения, оформлен на удостоверение личности гражданина РК на основании паспорта СССР. 5 ноября он получил на руки изготовленный документ.

«История этого мужчины похожа на множество других. Уроженец Восточно-Казахстанской области собирал документы на обмен, но что-то помешало, появились проблемы, не было возможности, так и не довел дело до конца. Перебивался мелкими заработками. Проживая в Алматы, он наконец решился обратиться в ОВД за помощью и собрал документы на обмен паспорта. К сожалению, большинство лиц без документов относится к социально неблагополучным слоям населения. Гражданам, у которых по каким-либо причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность, мы рекомендуем обратиться в миграционную службу по месту проживания для оформления удостоверения личности гражданина РК или лица без гражданства», - резюмировал полковник Амантаев.