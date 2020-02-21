56,7% жителей Туркестанской области обеспечены природным газом

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлого года в Туркестанской области 1,1 млн населения, это 56,7% от общей численности, обеспечены природным газом. К 2020 году планируется строительство еще 25 объектов АГРС, передает МИА «Казинформ».

В этом году в области будет завершено строительство 21 объекта, которые обеспечат газом 154 тысячи человек. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Игорь Алексеев.

По словам Алексеева, в этом году голубым топливом в области будет обеспечено 423 населенных пункта, или 1,2 миллиона человек (64,4%).





«Если на сегодня 50% населения города Туркестан обеспечено газом, то к 2021 году планируем полностью газифицировать регион. Акимат области утвердил «План мероприятий по газификации Туркестанской области». Согласно плану, к 2026 году населенные пункты области планируется обеспечить 100-процентным газом», - сказал И. Алексеев.

В 2019 году в области электроснабжения все строительные работы завершены и введены в эксплуатацию в четырех населенных пунктах с населением 10 тысяч человек.

Решаются и вопросы водоснабжения населенных пунктов. В 43 населенных пунктах с 40 тыс. населения проведены водопроводные сети, в 12 селах система питьевого водоснабжения полностью отремонтирована. В результате уровень питьевого водоснабжения составил 80%, и 671 населенный пункт использует чистую питьевую воду.



