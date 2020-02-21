+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 5 °С
USD 376.16 EUR 406.18
RUB 5.90 CNY 53.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

56,7% жителей Туркестанской области обеспечены природным газом

21 Февраля 2020 12:22
Поделиться:
56,7% жителей Туркестанской области обеспечены природным газом

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлого года в Туркестанской области 1,1 млн населения, это 56,7% от общей численности, обеспечены природным газом. К 2020 году планируется строительство еще 25 объектов АГРС, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как аким Алматы решает проблему экологии
Алматинцы смогут взять беспроцентный кредит на подключение газа - Бакытжан Сагинтаев В 2019 году на Тенгизе добыли 7,9 млрд кубометров газа Газораспределительные устройства хотят передать в доверительное управление в Семее

В этом году в области будет завершено строительство 21 объекта, которые обеспечат газом 154 тысячи человек. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Игорь Алексеев.

По словам Алексеева, в этом году голубым топливом в области будет обеспечено 423 населенных пункта, или 1,2 миллиона человек (64,4%).


«Если на сегодня 50% населения города Туркестан обеспечено газом, то к 2021 году планируем полностью газифицировать регион. Акимат области утвердил «План мероприятий по газификации Туркестанской области». Согласно плану, к 2026 году населенные пункты области планируется обеспечить 100-процентным газом», - сказал И. Алексеев.


В 2019 году в области электроснабжения все строительные работы завершены и введены в эксплуатацию в четырех населенных пунктах с населением 10 тысяч человек.

Решаются и вопросы водоснабжения населенных пунктов. В 43 населенных пунктах с 40 тыс. населения проведены водопроводные сети, в 12 селах система питьевого водоснабжения полностью отремонтирована. В результате уровень питьевого водоснабжения составил 80%, и 671 населенный пункт использует чистую питьевую воду.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Туркестанская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив