553 казахстанцам оказано содействие в выезде из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала эвакуации граждан РК из Украины загранучреждениями Казахстана оказано содействие в выезде 553 согражданам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Из них эвакуированы в Польшу - 526 человек; в Молдову – 21 человек. Из Молдовы в Румынию выехало 9 человек, из них 7 человек вылетели в РК, 2 граждан посольством РК в Бухаресте размещены в гостинице; в Венгрию – 5 человек; в Словакию – 1 человек.

На сегодня тремя эвакуационными самолётами авиакомпании «Air Astana» в Казахстан вернулось 432 человека.

Сейчас прорабатывается отправка четвертого эвакуационного борта. Рейс будет осуществлен по мере набора нужного количества граждан в городе Катовице (Польша).

Казахстанские дипломаты обеспечивают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор и размещение граждан, а также дальнейшую отправку в Казахстан. Стоит отметить, что ряд ранее выехавших из Украины сограждан решили остаться на территории Европейского союза.

В настоящее время в городе Катовице находятся 30 граждан РК, на украино-польской границе ожидает своей очереди еще один автобус с 30 пассажирами. В эвакуационной точке сбора у почетного консульства РК во Львове находятся 9 человек, в посольстве РК в Киеве – 10 человек, в Харькове – 7 человек. Посольство РК в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

По информации НПП «Атамекен», после начала боевых действий в Украине, на территории этой страны осталось 55 единиц автотранспорта с 47 водителями – гражданами Республики Казахстан и 8 водителями гражданами иностранных государств.

При непосредственном содействии и вмешательстве загранучреждений РК из 55 автотранспортных средств выехало 31, в том числе: в Россию – 11; в Молдову – 8; в Польшу – 12.

24 автотранспортных средств остаются на территории Украины.

МИД РК налажена связь с водителями, списки актуализированы, уточнено месторасположение автотранспорта. В зависимости от расположения грузоперевозчиков, даны поручения соответствующим загранучреждениям РК по эвакуации автотранспортных средств. Работа в данном направлении продолжается.