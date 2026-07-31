550 иностранцев получили образовательные гранты на обучение в Казахстане

Завершился конкурсный отбор в рамках государственной стипендиальной программы для иностранных граждан, включая лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан. По итогам конкурса утвержден основной список из 550 стипендиатов на 2026-2027 учебный год, передает Kazinform.

По данным Министерства науки и высшего образования Казахстана, программа реализуется с 2019 года и направлена на развитие международного академического сотрудничества, повышение привлекательности высшего образования Казахстана и привлечение талантливой молодежи из зарубежных стран для обучения в отечественных университетах.

В рамках программы на 2026 год предусмотрено:

490 грантов — для обучения по программам бакалавриата;

50 грантов — по программам магистратуры;

10 грантов — по программам докторантуры.

В конкурсном отборе приняли участие 16 098 претендентов из 71 страны мира. Значительную часть участников составили кандасы — лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан. Реализация программы для данной категории граждан способствует расширению доступа к качественному образованию в Казахстане и укреплению связей с исторической родиной.

— В реализации программы задействованы 27 казахстанских вузов, предложивших 886 образовательных программ. Наибольшее количество стипендиатов будут обучаться в Кокшетауском университете имени Ш. Уалиханова, Astana IT University, Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева, Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева, Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и других высших учебных заведениях страны, — отметили в Миннауки РК.

В текущем году существенно расширилась география участников программы. Если в 2025 году среди рекомендованных к обучению были представители 26 стран, то в 2026 году этот показатель увеличился до 49 государств. Наибольшую активность в подаче заявок проявили граждане Палестины, Индонезии, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Афганистана. Впервые в число стипендиатов вошли представители США, Италии, Германии, Мальдивской Республики и Республики Корея.

Как подчеркнули в ведомстве, реализация программы способствует укреплению международного имиджа Казахстана как образовательного центра Центральной Азии, расширению академического сотрудничества и привлечению иностранных студентов в отечественные высшие учебные заведения.

Ранее сообщалось, что в Астане выделили более 300 образовательных грантов акимата.