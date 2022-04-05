55 новых спортивных площадок появится в Карагандинской области в 2022 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году планируется завершить строительство четырёх физкультурно-оздоровительных комплексов и двух бассейнов. Также обещают установить 55 новых спортивных площадок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы развития массового спорта обсудили на аппаратном совещании.

«В области действуют 1402 организации физкультуры и спорта, в которых занимаются 456 тысяч человек. В общеобразовательных школах работают 4358 секций, в колледжах – 431, в вузах – 126. В регионе имеется 3280 спортивных объектов, из них 1267 в сельской местности», – проинформировал руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев.

Между тем не хватает спортивных инструкторов, особенно на селе. Эту проблему намерены решать за счёт повышения зарплаты тренерам.

Кроме того, планируется увеличить бюджет госзаказа в спорте по программе подушевого финансирования. Сейчас выделен 1 млрд тенге. Свыше 13 700 детей бесплатно посещают секции по 24 видам спорта.

По словам руководителя управления, будет больше проводиться региональных соревнований для любителей спорта всех возрастов. Планируется четыре раза в год организовывать полумарафоны.

«Есть развитие массового спорта, спрос большой. Открываем новые спортивные объекты, секции. Но этому вопросу нужно уделять большее внимание. Обеспечить доступность спортивной инфраструктуры в городах и сёлах», – отметил аким области Женис Касымбек.

На совещании также говорили о качестве работы по пропаганде здорового образа жизни. По информации руководителя управления здравоохранения Гамаля Токсамбаева, в регионе действуют 40 кабинетов здорового ребёнка, 10 молодёжных центров здоровья.