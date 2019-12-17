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55 малышей родились в День независимости РК в столице

17 Декабря 2019 10:26
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55 малышей родились в День независимости РК в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 55 малышей родились в День независимости в столице, передает МИА «Казинформ/» со ссылкой на Елорда Инфо.

По информации пресс-службы управления общественного здравоохранения города Нур-Султана 16 декабря с 0:00 часов до 16:00 дня родилось 55 малышей.

Из них 31 девочка и 24 мальчика. Новорожденные появились на свет в перинатальных центрах №2, №3 и в городской многопрофильной больнице №2.

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Ключевые слова: Нур-Султан, День Независимости , Общество, Демография,
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