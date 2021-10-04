55 хранилищ боеприпасов построят в Казахстане в 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 400 участков подпадают под запретные зоны в Семее. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации акимата Восточно-Казахстанской области, где находятся 6 объектов, только в городе Семее в пределы запретной зоны подпадают 447 участков, 181 коммерческий объект, 6 участков крестьянских хозяйств и 3 особо охраняемые природные территории. Предварительная рыночная стоимость только 447 участков около 5 млрд тенге, что ориентировочно составляет строительство нового объекта», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Как сообщил Премьер, по информации Министерства обороны, оценка и отчуждение имущества, урегулирование спорных вопросов с собственниками, в том числе в судебном порядке, требуют значительного времени и финансовых средств, а также могут повлечь негативный общественный резонанс.

«При этом решения по отчуждению имущества или переносу конкретно взятого объекта будут приниматься с учетом строительства новых объектов. 24 сентября текущего года на заседании Высшего совета по реформам Главой государства одобрен ряд национальных проектов, в том числе национальный проект «Безопасная страна», в рамках которого планируется строительство новых двух крупных объектов и 80 хранилищ, а также ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности на складах боеприпасов и ускорению строительства новых объектов», - заключил А. Мамин.

В Правительстве озвучили сроки завершения строительства согласно Нацпроекту: 2023 год – 1 объект хранения в городе Жем и 25 хранилищ на 15 многофункциональных складах; 2024 год – объект хранения в поселке Орта Дересин; 2025 год – 55 хранилищ на 6 многопрофильных складах.