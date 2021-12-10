+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

55 человек спасли при пожаре в десятиэтажке пожарные Усть-Каменогорска

10 Декабря 2021 19:56
Поделиться:
55 человек спасли при пожаре в десятиэтажке пожарные Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - При пожаре в десятиэтажке огнеборцами Усть-Каменогорска спасено 55 человек, 18 из них детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Новости по теме
Автомобиль сгорел в центре Алматы
Избиение школьника в Алматинской области: директора отстранили от работы В Актобе задержан водитель, разъезжавший по встречной полосе на центральном проспекте Автобус сгорел на трассе в Актау

В 16 часов 23 минуты в городе Усть-Каменогорске по проспекту Сатпаева в 10-этажном жилом доме произошел пожар. На место оперативно прибыли спасатели, которые обнаружили, что в квартире на втором этаже горел натяжной потолок, личные вещи и мебель. Силами ДЧС ВКО по лестничному маршу, с помощью автолестницы и кислородных масок спасено 55 человек, из них 18 детей. Спасенных граждан пожарные разместили в теплом и комфортном автомобиле «Вахта».

С признаками отравления продуктами горения госпитализирована в больницу дочь хозяйки квартиры, 2014 года рождения. Спасатели с помощью дымососа провели проветривание.

Пожарными огонь ликвидирован на площади 35 кв.м. Всего на ликвидацию пожара задействовано 38 сотрудников и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается.



Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар  
Поделиться:
Новости по теме
Автомобиль сгорел в центре Алматы
Избиение школьника в Алматинской области: директора отстранили от работы
В Актобе задержан водитель, разъезжавший по встречной полосе на центральном проспекте
Автобус сгорел на трассе в Актау
Популярное
1 За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
2 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
3 Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
4 Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
5 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
6 Обокравшую туриста в Акмолинской области женщину нашли спустя два года
Читайте также
Автомобиль сгорел в центре Алматы
10 гастарбайтеров из Узбекистана незаконно трудились на стройке в Семее
За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Обокравшую туриста в Акмолинской области женщину нашли спустя два года
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив