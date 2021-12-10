55 человек спасли при пожаре в десятиэтажке пожарные Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - При пожаре в десятиэтажке огнеборцами Усть-Каменогорска спасено 55 человек, 18 из них детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В 16 часов 23 минуты в городе Усть-Каменогорске по проспекту Сатпаева в 10-этажном жилом доме произошел пожар. На место оперативно прибыли спасатели, которые обнаружили, что в квартире на втором этаже горел натяжной потолок, личные вещи и мебель. Силами ДЧС ВКО по лестничному маршу, с помощью автолестницы и кислородных масок спасено 55 человек, из них 18 детей. Спасенных граждан пожарные разместили в теплом и комфортном автомобиле «Вахта».

С признаками отравления продуктами горения госпитализирована в больницу дочь хозяйки квартиры, 2014 года рождения. Спасатели с помощью дымососа провели проветривание.

Пожарными огонь ликвидирован на площади 35 кв.м. Всего на ликвидацию пожара задействовано 38 сотрудников и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается.



