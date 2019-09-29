55 человек погибло в 400 ДТП в Акмолинской области с начала года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с начала года зарегистрировано более 400 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 55 человек. Такую печальную статистику озвучили на встрече главного полицейского региона генерал-майора Берика Билялова с сотрудниками строевых подразделений патрульной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Открывая рабочую встречу, Берик Билялов подчеркнул, что снижение количества дорожно-транспортных происшествий - одна из основных задач, стоящая сегодня перед полицией в свете поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева и требований министра внутренних дел генерал – лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева. Вместе с тем, по словам главы ведомства, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 400 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 55 человек.

«Согласно информации начальника управления местной полицейской службы Серика Баймуканова, ежедневно в двухсменном режиме на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности экипажи патрульной полиции заступают по 24 маршрутам патрулирования. Службу на дорогах полицейские несут круглосуточно. Принимаемые полицейскими меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий позволили пресечь более 2000 нарушений, выявлено 68 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, к ответственности привлечены 162 «лихача» и более 400 пешеходов, игнорирующих установленные требования по переходу проезжей части», - рассказали в ведомстве.

Обращаясь к командирам подразделений патрульной полиции, Берик Билялов поручил им «уйти» от традиционной статистики и акцентировать свою работу на профилактике дорожно-транспортных происшествий и внимательному отношению ко всем участникам дорожного движения.

Выслушав и проанализировав все мнения и предложения, прозвучавшие в ходе встречи, Берик Билялов поручил рассмотреть вопрос об увеличении числа экипажей патрульной полиции, заступающих на дежурство. Кроме того, отдельно даны поручения подразделению административной полиции по установке дорожных знаков и разметок, особенно вблизи дошкольных учреждений и учебных заведений. Особое внимание глава ведомства уделил соблюдению дисциплины и недопущению коррупционных преступлений сотрудниками строевых подразделений при несении службы, ведь сотрудник полиции, как участник дорожного движения, обязан быть примером для остальных водителей.