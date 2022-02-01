+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

5466 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

1 Февраля 2022 08:00
Поделиться:
5466 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Более 270 тысяч подростков привились от коронавируса в Казахстане
Коронавирус в РК: два города и 12 областей находятся в «красной» зоне 423 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК Пневмония с признаками КВИ: 13 заболевших, два летальных исхода за сутки

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 421,

город Алматы - 1037,

город Шымкент - 40,

Акмолинская область - 691,

Актюбинская область - 195,

Алматинская область - 232,

Атырауская область - 48,

Восточно-Казахстанская область - 183,

Жамбылская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 115,

Карагандинская область - 729,

Костанайская область - 453,

Кызылординская область - 20,

Мангистауская область - 66,

Павлодарская область - 803,

Северо-Казахстанская область - 358,

Туркестанская область - 17.

Всего в стране выявлены 1238954 заболевших.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Более 270 тысяч подростков привились от коронавируса в Казахстане
Коронавирус в РК: два города и 12 областей находятся в «красной» зоне
423 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Пневмония с признаками КВИ: 13 заболевших, два летальных исхода за сутки
Популярное
1 Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
2 Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
3 Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
4 МВД РК: Задержана ОПГ, похищавшая нефтепродукты и имущество с предприятий «Казатомпрома»
5 Глава полиции Алматинской области открыл страницу в соцсетях
6 Смелые действия Президента послужили ответом на существующие запросы от общества - Азамат Байтасов
Читайте также
15816 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
58% инфекционных коек занято в Акмолинской области
Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
МВД РК: Задержана ОПГ, похищавшая нефтепродукты и имущество с предприятий «Казатомпрома»
Глава полиции Алматинской области открыл страницу в соцсетях
Смелые действия Президента послужили ответом на существующие запросы от общества - Азамат Байтасов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив