5466 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 421,

город Алматы - 1037,

город Шымкент - 40,

Акмолинская область - 691,

Актюбинская область - 195,

Алматинская область - 232,

Атырауская область - 48,

Восточно-Казахстанская область - 183,

Жамбылская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 115,

Карагандинская область - 729,

Костанайская область - 453,

Кызылординская область - 20,

Мангистауская область - 66,

Павлодарская область - 803,

Северо-Казахстанская область - 358,

Туркестанская область - 17.

Всего в стране выявлены 1238954 заболевших.