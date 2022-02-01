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5466 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
1 Февраля 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 421,
город Алматы - 1037,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 691,
Актюбинская область - 195,
Алматинская область - 232,
Атырауская область - 48,
Восточно-Казахстанская область - 183,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 115,
Карагандинская область - 729,
Костанайская область - 453,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 66,
Павлодарская область - 803,
Северо-Казахстанская область - 358,
Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлены 1238954 заболевших.
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