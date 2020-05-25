545 выпускников получили знак «Алтын белгі» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил выпускников с окончанием школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня один из самых важных дней для выпускников школ. В Алматы 9299 юношей и девушек, получив базовое образование, сделают шаг во взрослую жизнь. Среди выпускников - 545 обладателей знака «Алтын белгі», 714 учеников окончили школу с отличием», - написал аким в своем Facebook .

Аким добавил, что последний звонок впервые за долгие годы прозвучит в этот день онлайн: преподаватели и директора школ подготовились к этому дню и сделали все, чтобы передать торжественность момента.

«Этому предшествовала большая работа – последнюю, четвертую четверть уроки проходили дистанционно. Мы постарались оперативно подготовиться, чтобы не сорвать учебный процесс. Уважаемые педагоги, ученики и их родители! Мы вместе прошли стресс-тест, благодаря которому приобрели уникальный опыт. Он поможет нам справляться с будущими вызовами», - добавил Б. Сагинтаев.

По словам градоначальника, выпускники этого года стали пионерами, окончившими школу онлайн.

«Вы проявили старание и терпеливо занимались в непривычной обстановке. Слов благодарности заслуживают родители, поддержавшие детей. Спасибо учителям, достойно справившимся со своей задачей. Дорогие выпускники! Многие страницы жизни вы будете открывать впервые. Перед вами океан возможностей для дальнейшего образования. Какую бы профессию вы не выбрали, старайтесь достигнуть высот профессионализма. Преданность делу, упорство и настойчивость помогут вам достичь успеха во всем. Ваш успех станет лучшей благодарностью за труд учителей, с первого класса ведших вас дорогой Знаний. Ақ жол!» - заключил аким города.

фото: 24.kz