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    54 участникам СЭЗ в Алматы снизили расходы после проверки прокуратуры

    Прокуратура Алматы защитила права 54 участников СЭЗ «Парк инновационных технологий Алатау», добившись снижения необоснованной стоимости услуг по содержанию территории, передает агентство Kazinform. 

    прокуратура
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    ТОО необоснованно включило дополнительные расходы в стоимость услуг по содержанию территории специальной экономической зоны.

    По акту надзора прокуратуры стоимость услуг снижена, что позволило защитить интересы участников СЭЗ и снизить необоснованную финансовую нагрузку на бизнес.

    — За допущенные нарушения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа по защите прав инвесторов, а также устранению административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса продолжается, — сообщили в ведомстве. 

    Ранее сообщалось, что в СКО выявили незаконную добычу 50 тонн глины.

    Также сообщалось, что в Алматинской области после вырубки не высадили более миллиона деревьев.

    Регионы Казахстана Прокуратура Алматы Защита прав инвесторов
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор