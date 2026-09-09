54 участникам СЭЗ в Алматы снизили расходы после проверки прокуратуры

ТОО необоснованно включило дополнительные расходы в стоимость услуг по содержанию территории специальной экономической зоны.

По акту надзора прокуратуры стоимость услуг снижена, что позволило защитить интересы участников СЭЗ и снизить необоснованную финансовую нагрузку на бизнес.

— За допущенные нарушения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа по защите прав инвесторов, а также устранению административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса продолжается, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в СКО выявили незаконную добычу 50 тонн глины.

Также сообщалось, что в Алматинской области после вырубки не высадили более миллиона деревьев.