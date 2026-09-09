54 участникам СЭЗ в Алматы снизили расходы после проверки прокуратуры
Прокуратура Алматы защитила права 54 участников СЭЗ «Парк инновационных технологий Алатау», добившись снижения необоснованной стоимости услуг по содержанию территории, передает агентство Kazinform.
ТОО необоснованно включило дополнительные расходы в стоимость услуг по содержанию территории специальной экономической зоны.
По акту надзора прокуратуры стоимость услуг снижена, что позволило защитить интересы участников СЭЗ и снизить необоснованную финансовую нагрузку на бизнес.
— За допущенные нарушения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа по защите прав инвесторов, а также устранению административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса продолжается, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в СКО выявили незаконную добычу 50 тонн глины.
Также сообщалось, что в Алматинской области после вырубки не высадили более миллиона деревьев.