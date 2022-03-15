08:00, 15 Март 2022 | GMT +6
54 случая коронавируса выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 1 304 560 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 3,
в городе Алматы – 24,
в городе Шымкент – 4,
в Акмолинской области – 3,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 3,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 5,
в Туркестанской области – 0.