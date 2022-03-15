54 случая коронавируса выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 1 304 560 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 3,

в городе Алматы – 24,

в городе Шымкент – 4,

в Акмолинской области – 3,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 3,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 5,

в Туркестанской области – 0.