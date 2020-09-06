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54 пары близнецов родились в Шымкенте за восемь месяцев

6 Сентября 2020, 12:48
54 пары близнецов родились в Шымкенте за восемь месяцев

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкент по демографическим показателям занимает лидирующие позиции в республике. В городе ежегодно растет численность детей. В мегаполисе за восемь месяцев текущего года на свет появились 21 168 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Шымкента.

По словам руководителя отдела РАГС Акботы Карнакбаевой, в городе за восемь месяцев на свет появились 54 пары близнецов.

«Самые распространенные имена среди мальчиков в этом году - Нурислам и Нурилан, среди девочек - Сафия и Раяна», - сообщила Акбота Жумабековна.

Кроме того, по данным специалистов, за 8 месяцев текущего года заключено 3 605 браков, численность разведённых пар - 643. Это свидетельствует о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество разводов в городе сократилось в три раза.

Кроме того, за 8 месяцев отделом РАГС оформлены документы по усыновлению 26 детей.


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