54 новые школы построят в Актюбинской области за пять лет
В регионе планомерно решаются вопросы трехсменного обучения, в том числе путем расширения зданий действующих школ за счет пристройки новых корпусов.
Так, новая пристройка позволила решить проблему трехсменного обучения и в школе №53, которую посетил Ондасын Уразалин. В школе сегодня обучаются две тысячи детей.
В ходе объезда в районе Москва аким области осмотрел ход ремонта автомобильной дороги на улице имени С. Сейфуллина, которые планируется завершить в течение двух дней.
Всего в этом году в Актобе завершен ремонт автодорог более 10 улиц района Москвы - это улицы Мясоедова, Озерная, Екпинди, Менделеева, Билтабанова, Пушкина, Черепанова, Островского, Жаманкулова, Луговая, Мунайтпасова. Параллельно производятся работы по обеспечению ремонтируемых улиц наружным освещением.
«Я не помню, когда здесь в последний раз проводили работы по асфальтированию. Именно на Сейфуллина - бывшей улице Красной - асфальт был еще с советских
времен, на Черепанова вообще не было асфальта. Мы рады, что на нас обратили внимание. Те же контейнеры поставили, мусор теперь не летает», - сказал житель Актобе Владимир Долгополов.