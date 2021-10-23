54 новые школы построят в Актюбинской области за пять лет

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области разработана пятилетняя программа по ликвидации дефицита ученических мест, согласно которой до 2025 года будет построено 54 школы. Об этом стало известно в ходе объезда Актобе акимом области Ондасыном Уразалиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе планомерно решаются вопросы трехсменного обучения, в том числе путем расширения зданий действующих школ за счет пристройки новых корпусов.

Так, новая пристройка позволила решить проблему трехсменного обучения и в школе №53, которую посетил Ондасын Уразалин. В школе сегодня обучаются две тысячи детей.

В ходе объезда в районе Москва аким области осмотрел ход ремонта автомобильной дороги на улице имени С. Сейфуллина, которые планируется завершить в течение двух дней.

Всего в этом году в Актобе завершен ремонт автодорог более 10 улиц района Москвы - это улицы Мясоедова, Озерная, Екпинди, Менделеева, Билтабанова, Пушкина, Черепанова, Островского, Жаманкулова, Луговая, Мунайтпасова. Параллельно производятся работы по обеспечению ремонтируемых улиц наружным освещением.

«Я не помню, когда здесь в последний раз проводили работы по асфальтированию. Именно на Сейфуллина - бывшей улице Красной - асфальт был еще с советских

времен, на Черепанова вообще не было асфальта. Мы рады, что на нас обратили внимание. Те же контейнеры поставили, мусор теперь не летает», - сказал житель Актобе Владимир Долгополов.



