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    06:19, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    54 новые школы построят в Актюбинской области за пять лет

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области разработана пятилетняя программа по ликвидации дефицита ученических мест, согласно которой до 2025 года будет построено 54 школы. Об этом стало известно в ходе объезда Актобе акимом области Ондасыном Уразалиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе планомерно решаются вопросы трехсменного обучения, в том числе путем расширения зданий действующих школ за счет пристройки новых корпусов.

    Так, новая пристройка позволила решить проблему трехсменного обучения и в школе №53, которую посетил Ондасын Уразалин. В школе сегодня обучаются две тысячи детей.

    В ходе объезда в районе Москва аким области осмотрел ход ремонта автомобильной дороги на улице имени С. Сейфуллина, которые планируется завершить в течение двух дней.

    Всего в этом году в Актобе завершен ремонт автодорог более 10 улиц района Москвы - это улицы Мясоедова, Озерная, Екпинди, Менделеева, Билтабанова, Пушкина, Черепанова, Островского, Жаманкулова, Луговая, Мунайтпасова. Параллельно производятся работы по обеспечению ремонтируемых улиц наружным освещением.
    «Я не помню, когда здесь в последний раз проводили работы по асфальтированию. Именно на Сейфуллина - бывшей улице Красной - асфальт был еще с советских
    времен, на Черепанова вообще не было асфальта. Мы рады, что на нас обратили внимание. Те же контейнеры поставили, мусор теперь не летает», - сказал житель Актобе Владимир Долгополов.


    Теги:
    Образование Акимат Строительство Актюбинская область
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