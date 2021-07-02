54-летнего мужчину спасли врачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральную городскую клиническую больницу Алматы экстренно поступил 54-летний мужчина с жалобами на сильные боли в правой нижней конечности, онемение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На момент обследования было выявлено острый тромбоз бедренных артерий правой нижней конечности.

При дальнейшем осмотре врачами было выявлено аневризматическое расширение подвздошных артерий с обеих сторон до 4 см при норме 1 см, а также аневризматическое расширение бедренных артерий справа с тромбозом.

Экстренно пациент нуждался в хирургическом вмешательстве, так как у него - острая ишемия правой конечности, которая грозила гангреной конечности с последующей ампутацией и острой почечной недостаточностью. В то же время диагностическая находка аневризматических расширений магистральных артерий имеет риск разрыва, который при несвоевременном оказании медпомощи влечет за собой летальный исход.

«Мужчине в экстренном порядке была проведена операция: Бифуркационное аорто-бедренной протезирование, которая длилась порядка 4 часов. То есть в результате аорту заменили искусственным протезом. На сегодня у мужчины состояние стабильное», - рассказал заведующий сосудисто-хирургического отделения ЦГКБ Рахман Сапарбаев.