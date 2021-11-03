54 года ждала газ жительница села в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Мугалжарском районе Актюбинской области газифицированы села Журын и Елек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

54 года ждала газ жительница села Елек Нуржамал Ибрашева.

«Я родилась и всю жизнь прожила в этом поселке. 54 года ждала газ. Это событие стало для нас большим праздником. Хлопот по дому у нас станет намного меньше. Это еще и большая экономия - на закуп угля и дров на зиму я тратила каждый год около 200 тысяч тенге», - рассказала Нуржамал Ибрашева.

На обеспечение жителей села Елек газом государство направило более 229 миллионов тенге. Проложено 4,7 километра газопровода. Это также один из проектов, реализованных по предвыборной программе партии Nur Otan. Всего в селе Елек 106 домов и 3 социальных объекта.

«Газ, это была основная просьба, с которой обратились жители Елека во время нашей первой встречи. В этом году удалось реализовать этот проект. Перспективы у вашего населенного пункта большие – есть газ, вода, электричество, расположен вдоль большой магистральной дороги. 208 участков готовят для строительства новых домов. Дальнейшее развитие села во многом зависит и от вас, жителей. От вашего трудолюбия и единства», - сказал аким области Ондасын Уразалин на церемонии подключения газа.

Глава региона поручил ускорить подключение социальных объектов к газопроводу, в первую очередь школы.

Также было газифицировано село Журын Мугалжарского района. На его газификацию было направлено более 108 миллионов тенге. Газом будут обеспечены 292 дома, в которых проживают 1330 человек, а также 6 социальных объектов.

«В Журыне в прошлом году были заасфальтированы дороги трех улиц, работа в этом направлении будет продолжена. Построим тротуар к школе, чтобы дети не шли по грязи. Аким района сообщил о необходимости реконструкции здания местной школы. Этот проект будет поддержан, поскольку село растет, возвращаются многие переехавшие ранее местные жители, строят дома, а значит, и детей будет больше», - отметил в беседе с сельчанами аким области.

«Мы очень рады, что у нас теперь есть газ. Долго этого ждали. Это было мечтой многих из нас. Благодарим за заботу руководство страны и области», - высказалась от имени односельчан Салима Утеулина.

