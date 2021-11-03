+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 9 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

54 года ждала газ жительница села в Актюбинской области

3 Ноября 2021 09:11
Поделиться:
54 года ждала газ жительница села в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Мугалжарском районе Актюбинской области газифицированы села Журын и Елек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Актюбинские предприниматели жалуются на нехватку газа
Цены на газ в Европе растут на фоне падения объемов поставок из России В столице дома еще одной части «Агрогородка» начали подключать к газу Новую школу построят в микрорайоне «Кунгей» в Караганде

54 года ждала газ жительница села Елек Нуржамал Ибрашева.

«Я родилась и всю жизнь прожила в этом поселке. 54 года ждала газ. Это событие стало для нас большим праздником. Хлопот по дому у нас станет намного меньше. Это еще и большая экономия - на закуп угля и дров на зиму я тратила каждый год около 200 тысяч тенге», - рассказала Нуржамал Ибрашева.
На обеспечение жителей села Елек газом государство направило более 229 миллионов тенге. Проложено 4,7 километра газопровода. Это также один из проектов, реализованных по предвыборной программе партии Nur Otan. Всего в селе Елек 106 домов и 3 социальных объекта.

«Газ, это была основная просьба, с которой обратились жители Елека во время нашей первой встречи. В этом году удалось реализовать этот проект. Перспективы у вашего населенного пункта большие – есть газ, вода, электричество, расположен вдоль большой магистральной дороги. 208 участков готовят для строительства новых домов. Дальнейшее развитие села во многом зависит и от вас, жителей. От вашего трудолюбия и единства», - сказал аким области Ондасын Уразалин на церемонии подключения газа.
Глава региона поручил ускорить подключение социальных объектов к газопроводу, в первую очередь школы.
Также было газифицировано село Журын Мугалжарского района. На его газификацию было направлено более 108 миллионов тенге. Газом будут обеспечены 292 дома, в которых проживают 1330 человек, а также 6 социальных объектов.
«В Журыне в прошлом году были заасфальтированы дороги трех улиц, работа в этом направлении будет продолжена. Построим тротуар к школе, чтобы дети не шли по грязи. Аким района сообщил о необходимости реконструкции здания местной школы. Этот проект будет поддержан, поскольку село растет, возвращаются многие переехавшие ранее местные жители, строят дома, а значит, и детей будет больше», - отметил в беседе с сельчанами аким области.
«Мы очень рады, что у нас теперь есть газ. Долго этого ждали. Это было мечтой многих из нас. Благодарим за заботу руководство страны и области», - высказалась от имени односельчан Салима Утеулина.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Газификация  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Актюбинские предприниматели жалуются на нехватку газа
Цены на газ в Европе растут на фоне падения объемов поставок из России
В столице дома еще одной части «Агрогородка» начали подключать к газу
Новую школу построят в микрорайоне «Кунгей» в Караганде
Популярное
1 54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
2 Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
3 Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
4 Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
5 Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
6 Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Читайте также
Актюбинская область перешла в «зеленую» зону по коронавирусу
Водители нефтяных месторождений не вышли на работу в Актюбинской области
54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив