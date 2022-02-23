537 человек с КВИ находятся в инфекционных стационарах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 206 случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки в Алматы. Вакцинировались более 2900 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья, за 22 февраля зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 189 случаев с симптомами и 17 - без симптомов. Выписано всего – 97, поступило – 48.

В инфекционных стационарах (2145 коек) физически находится 537 человек (25 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 51. На ИВЛ – 18, на неинвазивной ИВЛ – 9, High flow занято – 10 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1603 пациента, с симптомами – 1461 с легкой и средней степенью, без симптомов – 142.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1296 человек, вторым компонентом – 1694 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 22 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 134 934, вторым компонентом - 1 090 601 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 124 627 человек.

На сегодняшний день Pfizer (Comirnaty) получили 53 008 человек, в том числе беременные - 2 918, кормящие - 11 620, дети и подростки - 38 470. Ревакцинировались 234 253 горожан.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.