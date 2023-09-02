536 кг зараженного сибирской язвой мяса сожгли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области сожгли 536 кг зараженного сибирской язвой мяса. Мясо за пределы региона не вывезено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения РК.



«В Акмолинской области среди населения зарегистрировано 13 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву: в Жаркаинском (11 чел.) и Есильском (2 чел.) районах. Все заболевшие являются работниками ТОО «Ушкарасу», расположенного в селе Ушкарасу, Жаркаинского района Акмолинской области», - говорится в сообщении Минздрава РК.

В ведомстве также отметили, что заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных. Заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ Есиля. Выявлено 31 контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением.

Между тем в министерстве здравоохранения заявили, что отобрали для лабораторного исследования 32 пробы, в том числе 21 проба мяса, 11 проб и 20 смывов из объектов внешней среды, из которых 14 проб мяса положительные в ПЦР, где обнаружено ДНК сибирской язвы.

«Во всех обследованных очагах проведена заключительная дезинфекция. Введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции. Уничтожено путем сжигания 536 кг мяса. Мясо за пределы региона не вывезено. Ведется работа по ликвидации очага заражения. Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия по локализации очага сибирской язвы продолжаются», - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, на территории села Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области зафиксирована вспышка сибирской язвы. У 12 человек выявили сибирскую язву.

Позже в Минсельхозе опровергли информацию о зараженной сибирской язвой мясной продукции.