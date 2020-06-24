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534 случая коронавируса за сутки выявлено в Казахстане - прирост 2,9%

24 Июня 2020 08:01
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534 случая коронавируса за сутки выявлено в Казахстане - прирост 2,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77 (2,3%)
Атырауская область - 65 (4,4%)
Восточно-Казахстанская область - 47 (10,2%)
город Шымкент - 47 (3,5%)
Карагандинская область - 43 (2,2%)
город Алматы - 41 (1,2%)
Западно-Казахстанская область - 35 (3,0%)
Туркестанская область - 34 (5,5%)
Северо-Казахстанская область - 25 (10,2%)
Алматинская область - 23 (3,9%)
Акмолинская область - 19 (5,4%)
Актюбинская область - 18 (2,8%)
Павлодарская область - 14 (2,7%)
Мангистауская область - 13 (3,0%)
Кызылординская область - 12 (2,1%)
Костанайская область - 11 (3,1%)
Жамбылская область - 10 (1,6%)
Выписаны по выздоровлению 356 человек.
7 летальных случаев.
Всего в стране выявлено 18765 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11514 человек. Летальных случаев - 134.
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#Коронавирус  
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