Новости
534 случая коронавируса за сутки выявлено в Казахстане - прирост 2,9%
24 Июня 2020 08:01
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Новости по темеВ Армении министры на улицах раздают медицинские маски прохожим В условиях карантина использовать возможности учреждений культуры и спорта призвал Бердибек Сапарбаев Почему нельзя быстро получить результаты ПЦР-теста, пояснили в Атырау
В разрезе регионов:город Нур-Султан - 77 (2,3%)
Атырауская область - 65 (4,4%)
Восточно-Казахстанская область - 47 (10,2%)
город Шымкент - 47 (3,5%)
Карагандинская область - 43 (2,2%)
город Алматы - 41 (1,2%)
Западно-Казахстанская область - 35 (3,0%)
Туркестанская область - 34 (5,5%)
Северо-Казахстанская область - 25 (10,2%)
Алматинская область - 23 (3,9%)
Акмолинская область - 19 (5,4%)
Актюбинская область - 18 (2,8%)
Павлодарская область - 14 (2,7%)
Мангистауская область - 13 (3,0%)
Кызылординская область - 12 (2,1%)
Костанайская область - 11 (3,1%)
Жамбылская область - 10 (1,6%)
Выписаны по выздоровлению 356 человек.
7 летальных случаев.
Всего в стране выявлено 18765 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11514 человек. Летальных случаев - 134.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 1096 бессимптомных носителей коронавируса выявили за сутки в РК
- В Армении министры на улицах раздают медицинские маски прохожим
- Прием документов в первый класс и детсады приостановили в Актюбинской области
- В условиях карантина использовать возможности учреждений культуры и спорта призвал Бердибек Сапарбаев
- Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау
- Блокпосты вновь установили на выезде из Кокшетау и Степногорска
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047