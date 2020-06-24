534 случая коронавируса за сутки выявлено в Казахстане - прирост 2,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77 (2,3%)Атырауская область - 65 (4,4%)Восточно-Казахстанская область - 47 (10,2%)город Шымкент - 47 (3,5%)Карагандинская область - 43 (2,2%)город Алматы - 41 (1,2%)Западно-Казахстанская область - 35 (3,0%)Туркестанская область - 34 (5,5%)Северо-Казахстанская область - 25 (10,2%)Алматинская область - 23 (3,9%)Акмолинская область - 19 (5,4%)Актюбинская область - 18 (2,8%)Павлодарская область - 14 (2,7%)Мангистауская область - 13 (3,0%)Кызылординская область - 12 (2,1%)Костанайская область - 11 (3,1%)Жамбылская область - 10 (1,6%)Выписаны по выздоровлению 356 человек.7 летальных случаев.Всего в стране выявлено 18765 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11514 человек. Летальных случаев - 134.