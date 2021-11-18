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53 жамбылца обратились за медицинской помощью из-за урагана

18 Ноября 2021 22:52
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53 жамбылца обратились за медицинской помощью из-за урагана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более полусотни человек получили различного рода травмы во время ураганного ветра, бушевавшего в Жамбылской области почти сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В управлении здравоохранения акимата Жамбылской области рассказали о пострадавших в стихийном бедствии 17 ноября.

«По данным на 18 ноября за медицинской помощью обратились 53 жителя Жамбылской области, - отметили в ведомстве. - В городскую многопрофильную больницу Тараза обратились 43 человека, при этом в стационар госпитализировано четверо. В Жамбылскую многопрофильную детскую больницу в Таразе поступили четыре ребенка - в стационаре госпитализировано трое, один ребенок получает лечение амбулаторно. В Байзакскую районную больницу обратились шесть человек, из них в стационар госпитализирован один, амбулаторно пять человек получают лечение».

Подавляющее большинство обратившихся за медицинской помощью пострадали от падения окон, деревьев, ворот, получили травмы головы, конечностей из-за шквального ветра, скорость которого достигала до38 метров в секунду.

Во время урагана 17-летний парень упал с крыши дома и погиб на месте происшествия, до приезда скорой помощи.

Напомним, 17 ноября во время урагана 11-летний школьник пострадал из-за упавшего дерева возле таразской школы номер 47. Врачи диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника.

В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей по возможности оставаться дома, а в дороге быть предельно внимательными и осторожными. В ДЧС Жамбылской области действует штаб по ликвидации стихийных бедствий, работает горячая линия.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Погода  
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Автор:

Галина Скрипник

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