53 земельных участка и 6 водоемов вернули государству в Кызылординской области

Прокуратура Кызылординской области за 6 месяцев текущего года вынесла 9 актов надзора в сфере земельного законодательства, передает корреспондент Kazinform.

По результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 16 сотрудников.

— Государству возвращены 53 земельных участка площадью 26 тысяч гектаров общей кадастровой стоимостью 640 млн тенге. Выявлено неосвоение около 180 земельных участков коммерческого назначения, уполномоченным органам поручено принять соответствующие меры, — сообщил прокурор области Ризабек Ожаров.

В сфере охраны окружающей среды внесено 28 актов надзора, в бюджет взыскано 1,4 млрд тенге.

— Шесть водоемов с кадастровой стоимостью 2,8 млн тенге возвращены государству. По результатам анализа деятельности ураноперерабатывающих заводов наложен штраф в размере 5,4 млрд тенге, — сказал прокурор.

Как сообщалось ранее, стратегически важные водные каналы вернули государству в Туркестанской области.