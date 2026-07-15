53 земельных участка и 6 водоемов вернули государству в Кызылординской области
Прокуратура Кызылординской области за 6 месяцев текущего года вынесла 9 актов надзора в сфере земельного законодательства, передает корреспондент Kazinform.
По результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 16 сотрудников.
— Государству возвращены 53 земельных участка площадью 26 тысяч гектаров общей кадастровой стоимостью 640 млн тенге. Выявлено неосвоение около 180 земельных участков коммерческого назначения, уполномоченным органам поручено принять соответствующие меры, — сообщил прокурор области Ризабек Ожаров.
В сфере охраны окружающей среды внесено 28 актов надзора, в бюджет взыскано 1,4 млрд тенге.
— Шесть водоемов с кадастровой стоимостью 2,8 млн тенге возвращены государству. По результатам анализа деятельности ураноперерабатывающих заводов наложен штраф в размере 5,4 млрд тенге, — сказал прокурор.
Как сообщалось ранее, стратегически важные водные каналы вернули государству в Туркестанской области.