53 улицы заасфальтируют в Петропавловске

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов проверил, как идет ремонт дорог в Петропавловске. Глава региона отметил, что подрядчикам нужно не терять ни одного погожего дня, передает корреспондент агентства Kazinform.

На своей странице в социальной сети аким области написал, что проинспектировал ремонт городских дорог по улицам Лазутина, Сутюшева, Болатбаева, Зеленая и Алтын дала. В этом году в Петропавловске планируют заасфальтировать 53 улицы, из них на 39 никогда не было асфальта.

— В основном, это окраины областного центра, такие как Рабочий посёлок, Борки, микрорайон «Орман». Поручил строго следить за качеством проводимых работ и эффективно использовать летние дни. В целом, за пять лет в Петропавловске все дороги переведут из гравийного в асфальтовое покрытие. В ходе объезда поручил руководству города и акимам районов приводить в порядок пустующие и заброшенные здания, проводить необходимую работу с собственниками. В областном центре не должно быть зданий, которые портят облик города, — проинформировал Г. Нурмухамбетов.

В этом году в регионе лето ожидается дождливым. Учитывая, что осадки накрывали область и в мае, и в первой половине июня — дорожные работы толком и не начинали. Строительный сезон на севере короткий — до октября. Планы же по строительству и ремонту дорог — грандиозные.