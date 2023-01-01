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53-летний британец пробежал 365 марафонов за 2022 год

1 Января 2023, 01:21
53-летний британец пробежал 365 марафонов за 2022 год

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британец Гэри Макки каждый день в 2022 году пробегал марафон, чтобы собрать 1 миллион фунтов для благотворительных организаций, помогающих больным раком. 31 декабря 2022 года он отправился в свой последний в 2022 году, 365-й забег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Гэри Макки из Камбрии начал 2022-й год с марафона 1 января и не останавливался весь год - с помощью благотворительных забегов он собирает средства, которые будут поделены между благотворительным фондом Macmillan Cancer Support и хосписом West Cumbria Hospice at Home, помогающим больным раком.

53-летний отец троих детей часто совершал свой ежедневный забег длиной в 26,2 мили (42 км) перед началом рабочей смены на атомном комплексе Селлафилд в Камбрии.

Подбадриваемый доброжелателями, 31 декабря в 8:30 утра по Гринвичу спортсмен отправился в свой 365-й забег.

За год Макки износил более 20 пар кроссовок и пробежал более 9 500 миль (15 300 км).

К настоящему моменту Гэри Макки собрал уже более 600 тысяч фунтов для двух благотворительных организаций.

Фото: bbc.com.

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