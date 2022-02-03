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5278 человек лечатся дома от СOVID-19 в Атырауской области

3 Февраля 2022 15:51
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5278 человек лечатся дома от СOVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки COVID-19 подтвердился у 149 жителей Атырауской области. В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 149 человек. Из них 95 случаев подтверждено в городе Атырау, 12 случаев – на Тенгизском месторождении, 20 – в Жылыойском районе, девять – в Индерском районе, четыре – в Исатайском районе, два – в Кызылкогинском районе, четыре – в Курмангазинском районе, три – в Махамбетском районе.

У 90 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 59 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 520 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 5 278 человек, в областной больнице – 24, в модульной больнице – 143 пациента, во фтизиопульмонологическом центре – 47 человек, в районных инфекционных стационарах – 42. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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