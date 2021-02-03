527 туркестанских медработников привились от COVID-19

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 527 медицинских сотрудника вакцинировались за первые двое суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В регион завезли и распределили по всем районам 1300 доз российской вакцины «Спутник-V». Добровольная прививочная кампания в регионе проходит поэтапно.

Всего в Туркестанской области открыто 20 точек вакцинации против COVID-19. Препарат содержат в специальных морозильных камерах. Все вакцинированные чувствуют себя хорошо. Случаев госпитализации после прививки не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, что добровольная вакцинация началась 1 февраля. Прежде всего прививают медицинских специалистов, которые находятся в особой группе риска. Это врачи инфекционных больниц и отделений реанимации, отделения интенсивной терапии, работники скорой помощи и врачи в поликлиниках. Все получившие прививку в течение трех дней находятся под наблюдением врача.

Ранее руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов заявил, что в феврале в область поставят еще 180 тысяч доз вакцин.



