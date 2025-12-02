52 случая ВИЧ зарегистрированы в Актюбинской области

В Актюбинской области количество случаев заражения ВИЧ снижается из года в год. По стране регион занимает 17-е место. Тем не менее ежегодно регистрируются десятки новых случаев. С начала года ВИЧ-инфекция выявлена у 52 человек. За 11 месяцев прошлого года заболевание было диагностировано у 57 человек.

— В этом году все зараженные ВИЧ — граждане Казахстана. Среди них 40 мужчин. Большинство заразилось половым путем — таких 45 человек. Несмотря на это, уровень заражения в регионе в три раза ниже среднего по стране. Люди, у которых выявлен ВИЧ, регулярно получают лечение. Как они узнают о заражении? Через центр профилактики и борьбы со СПИД, в поликлиниках при подготовке к различным операциям, а также во время профилактических мероприятий неправительственных организаций. С каждым годом показатель проверок населения растет. Ежегодно проверяется каждый пятый житель области, то есть более 233 тысяч человек, — рассказала заместитель руководителя Актюбинского областного центра по профилактике ВИЧ Анна Каспирова.

На сегодняшний день в Актюбинской области на учете состоят 617 человек с ВИЧ. У 16 из них заболевание перешло на стадию СПИД. Всего у ВИЧ-инфекции четыре стадии, самая тяжёлая это четвёртая.

Отметим, что в Казахстане усилили систему профилактики, диагностики и лечения ВИЧ. Сегодня у более чем 93% людей, живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию (АРТ), вирусная нагрузка низкая. Это результат совместной работы государства, международных организаций и неправительственных структур.

