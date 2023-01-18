52,4 млрд тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл аманаты» в Казахстане

18 Января 2023, 09:42

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –На реализацию проекта по улучшению благосостояния сельского населения «Ауыл аманаты» по Казахстану на 2023 год планируется выделить из республиканского бюджета 52,4 млрд тенге. О планах по реализации проекта в регионах говорили на совещании в акимате области с участием заместителя Премьер-Министра Алтая Кульгинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В режиме видеоконференцсвязи подключились представители акиматов ЗКО, Атырауской, Мангыитауской, Жамбылской, Кызылординской областей, которые доложили о подготовке к реализации проекта. Ведется скрининг сельских округов для выявления потребности в финансировании.

«На реализацию проекта выделится сумма в 52,4 млрд тенге, это более 11 тысяч микрокредитов. Акиматы должны завершить скрининг до конца месяца, без него мы не можем открыть финансирование проекта», - сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

А. Кульгинов напомнил представителям акиматов важность реализуемого проекта для повышения доходов сельского населения.

«Этот проект - огромная возможность для регионов - инвестиции в основной капитал, мы выделяем миллиарды под низкий процент - всего 2,5 процента. Это надо разъяснять населению. В эти дни мы посетили западный регион страны, потом поедем в северный. Это уникальная возможность дать микрокредиты по доступным ценам под залог сельских домов, которые не берут в банках», - отметил А. Кульгинов.

Р. Курманов рассказал о важности сельхозкооперации, которая позволит производить дешевые корма, также сумма кредита для сельхозкооперативов составит до 8 тысяч МРП.

«Ряд регионов не понимает важности сельхозкооперации. Это залог успеха для мелких хозяйств. Сельхозкооператив может получить кредит до 26 млн тенге. Рекомендуемый набор техники для сельхозкооператива - это трактор «Белорус», пресс-подборщик, косилка. Цель такого кооператива - производство собственных кормов, которые будут продаваться членам кооператива по цене ниже рыночной», - сказал Курманов.

По итогам совещания А. Кульгинов поручил представителям акиматов усилить информационную работу по проекту среди населения и провести все необходимые подготовительные мероприятия.

Срок микрокредитования по проекту составляет 5 лет, при этом для инициатив в сфере животноводства предусмотрен период в 7 лет. Максимальная сумма – от 2,5 до 8 тысяч (якорная кооперация) МРП, номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых.

Средства смогут получить начинающие и действующие предприниматели; сокращаемые работники, не достигшие пенсионного возраста; лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству или реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг без регистрации в качестве ИП (в том числе бездействующие ИП); лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве; лица, производящие продукцию в личном подсобном хозяйстве для продажи или обмена с доходами ниже прожиточного минимума; члены производственных кооперативов с доходами ниже прожиточного минимума.