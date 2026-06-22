510 необычных землетрясений зафиксировали в Антарктиде

Под ледником Давида в Восточной Антарктиде ученые с помощью ИИ зафиксировали 510 необычных землетрясений на глубине до 150 км, происхождение которых до конца не объяснено, передает агентство Kazinform.

Для региона, удаленного от границ тектонических плит, подобная сейсмическая активность считается крайне нетипичной.

Работа была опубликована в научном журнале Science.

В основе анализа лежали данные, собранные с 49 сейсмических станций. Алгоритм на базе ИИ с использованием трансферного обучения позволил различать первичные (P) и вторичные (S) волны, что обеспечило точное определение очагов землетрясений. Магнитуда зафиксированных толчков варьировалась от 1,6 до 3,5.

— Внутриплитные землетрясения на промежуточных глубинах особенно трудно объяснить: условия высокой температуры и давления в верхней мантии не способствуют хрупким разрушениям, — отмечают авторы исследования.

По мнению ученых, возможное объяснение связано с особенностями геологического строения региона: граница между холодной и более толстой плитой Восточной Антарктиды и более тонкой и теплой плитой Западной Антарктиды может создавать зоны повышенного напряжения. Дополнительное давление со стороны ледяного щита сверху и горячих мантийных потоков снизу также способно провоцировать разломы на больших глубинах.

При этом остается открытым вопрос, почему все зафиксированные события сконцентрированы именно под ледником Давида, хотя похожие геологические условия наблюдаются и в других частях Трансантарктических гор. Ученые предполагают, что здесь могут действовать дополнительные локальные факторы.

Напомним, аргентинские ученые разработали простой метод измерения фосфатов с помощью смартфона, который может упростить лабораторные анализы в медицине, сельском хозяйстве и экологии.