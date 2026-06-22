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    510 необычных землетрясений зафиксировали в Антарктиде

    Под ледником Давида в Восточной Антарктиде ученые с помощью ИИ зафиксировали 510 необычных землетрясений на глубине до 150 км, происхождение которых до конца не объяснено, передает агентство Kazinform. 

    510 необычных землетрясений зафиксировали в Антарктиде
    Фото: Руслан Чуров

    Для региона, удаленного от границ тектонических плит, подобная сейсмическая активность считается крайне нетипичной.

    Работа была опубликована в научном журнале Science.

    В основе анализа лежали данные, собранные с 49 сейсмических станций. Алгоритм на базе ИИ с использованием трансферного обучения позволил различать первичные (P) и вторичные (S) волны, что обеспечило точное определение очагов землетрясений. Магнитуда зафиксированных толчков варьировалась от 1,6 до 3,5.

    — Внутриплитные землетрясения на промежуточных глубинах особенно трудно объяснить: условия высокой температуры и давления в верхней мантии не способствуют хрупким разрушениям, — отмечают авторы исследования.

    По мнению ученых, возможное объяснение связано с особенностями геологического строения региона: граница между холодной и более толстой плитой Восточной Антарктиды и более тонкой и теплой плитой Западной Антарктиды может создавать зоны повышенного напряжения. Дополнительное давление со стороны ледяного щита сверху и горячих мантийных потоков снизу также способно провоцировать разломы на больших глубинах.

    При этом остается открытым вопрос, почему все зафиксированные события сконцентрированы именно под ледником Давида, хотя похожие геологические условия наблюдаются и в других частях Трансантарктических гор. Ученые предполагают, что здесь могут действовать дополнительные локальные факторы.

    Напомним, аргентинские ученые разработали простой метод измерения фосфатов с помощью смартфона, который может упростить лабораторные анализы в медицине, сельском хозяйстве и экологии.

    Ученые Землетрясение Антарктида Сейсмологи Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор