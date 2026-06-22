Аргентинские ученые разработали новый способ измерения фосфатов через смартфон

Аргентинские ученые разработали простой метод измерения фосфатов с помощью смартфона, который может упростить лабораторные анализы в медицине, сельском хозяйстве и экологии, передает Kazinform со ссылкой на TV BRICS.

Как сообщает TV BRICS, ученые Национального совета по научным и техническим исследованиям Аргентины (CONICET) совместно с Университетом Буэнос-Айреса (UBA) разработали новый быстрый способ определения фосфатов (PO₄³⁻) с использованием обычного смартфона.

Разработка может применяться в медицине, сельском хозяйстве и экологическом мониторинге, включая контроль качества воды. Фосфаты играют ключевую роль в биологических процессах, а их уровень важен, например, при диагностике редких заболеваний, таких как гипофосфатемический рахит, которые сложно выявлять стандартными методами.

В сельском хозяйстве технология также может быть востребована, поскольку значительная часть почв в Аргентине испытывает дефицит фосфатов, необходимых для нормального роста растений.

Существующие методы анализа часто требуют дорогостоящего оборудования и специалистов, тогда как новая разработка позволяет упростить процесс. В образец добавляется специальный реагент, после чего раствор примерно через 30 минут приобретает зеленый оттенок. Интенсивность цвета зависит от концентрации фосфатов: чем их больше, тем насыщеннее окраска.

Далее камера смартфона фиксирует результат, а специальное приложение преобразует изображение в цифровые данные и рассчитывает концентрацию вещества.

По данным издания, метод демонстрирует стабильность и воспроизводимость результатов, а реагент может храниться более года при комнатной температуре.

Сейчас разработка проходит этап патентования и подготовки к коммерческому внедрению.

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