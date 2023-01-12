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51 человек эвакуирован сотрудниками МЧС из пожара в Костанае

12 Января 2023, 14:17
51 человек эвакуирован сотрудниками МЧС из пожара в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Из многоэтажного дома в Костанае пожарные эвакуировали 51 человека, восемь из которых - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 12 января в 10:20, произошел пожар в жилом пятиэтажном доме по ул. Текстильщиков в Костанае. На момент прибытия пожарных подразделений города из квартиры на первом этаже шел дым. В одной из комнат на площади в 20 квадратных метров горела мебель, домашние вещи. Дым стремительно распространялся по подъезду, охватывая верхние этажи. Силами ДЧС по лестничному маршу были эвакуированы 51 человек, из них восемь детей.

Спасатели также использовали автолестницу для эвакуации жителей верхних этажей. Одновременно по трехколенной лестнице через балкон огнеборцы проникли в жилые помещения и спасли 12 человек, из них восемь детей. ​

Ликвидировать огонь удалось в 11:05, а вскоре, в 11:11, была объявлена полная ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет.

​К тушению привлекались 17 человек и пять единицы техники.

Причина пожара устанавливается. На месте пожара работают дознаватели и специалисты пожарной лаборатории областного ведомства спасателей. Ранее сообщалось о пожаре в Рудном. Оттуда эвакуировали 15 человек.


Фото: ДЧС Костанайской области

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