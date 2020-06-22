507 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки - прирост 2,9%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 507 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 103 (3,2%)
Карагандинская область - 58 (3,2%)
Атырауская область - 38 (2,7%)
Восточно-Казахстанская область - 34 (8,6%)
Костанайская область - 33 (11,3%)
Западно-Казахстанская область - 32 (2,8%)
город Алматы – 32 (1,0%)
Павлодарская область - 31 (6,6%)
Северо-Казахстанская область - 27 (13,6%)
Акмолинская область – 22 (7,2%)
город Шымкент- 19 (1,5%)
Туркестанская область - 19 (3,3)
Актюбинская область – 18 (3,0%)
Мангистауская область - 15 (3,6%)
Алматинская область - 10 (1,7%)
Жамбылская область - 9 (1,5%)
Кызылординская область - 7 (1,3%)
Всего в стране выявлено 17732 заболевших.
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