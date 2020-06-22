507 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки - прирост 2,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 507 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 103 (3,2%)

Карагандинская область - 58 (3,2%)

Атырауская область - 38 (2,7%)

Восточно-Казахстанская область - 34 (8,6%)

Костанайская область - 33 (11,3%)

Западно-Казахстанская область - 32 (2,8%)

город Алматы – 32 (1,0%)

Павлодарская область - 31 (6,6%)

Северо-Казахстанская область - 27 (13,6%)

Акмолинская область – 22 (7,2%)

город Шымкент- 19 (1,5%)

Туркестанская область - 19 (3,3)

Актюбинская область – 18 (3,0%)

Мангистауская область - 15 (3,6%)

Алматинская область - 10 (1,7%)

Жамбылская область - 9 (1,5%)

Кызылординская область - 7 (1,3%)

Всего в стране выявлено 17732 заболевших.