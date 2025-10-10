500 военнослужащих Национальной гвардии прибывают в Чикаго
Пятьсот военнослужащих Национальной гвардии прибыли в район Чикаго, несмотря на сопротивление губернатора Иллинойса, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Войска, состоящие из подразделений Техаса и Иллинойса, мобилизованы на 60 дней и базируются на станции армейского резерва примерно в часе езды от города Чикаго.
В заявлении говорится, что около 200 военнослужащих из нескольких подразделений Национальной гвардии Техаса и 300 военнослужащих из подразделений Национальной гвардии Иллинойса были приведены в боевую готовность. Губернатор Иллинойса осудил это развертывание как неконституционное вторжение.
— Эти силы будут обеспечивать безопасность сотрудников иммиграционной и таможенной служб США и других государственных служащих США, выполняющих федеральные функции, в том числе обеспечивающих соблюдение федерального законодательства, а также защищать федеральную собственность, — говорится в заявлении Северного командования США.
Ранее сообщалось, что суд запретил Трампу вводить войска в Портленд, но Белый дом подтвердил переброску войск Национальной гвардии Калифорнии в штат Орегон.