    21:43, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    500 военнослужащих Национальной гвардии прибывают в Чикаго

    Пятьсот военнослужащих Национальной гвардии прибыли в район Чикаго, несмотря на сопротивление губернатора Иллинойса, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: vreme.com

    Войска, состоящие из подразделений Техаса и Иллинойса, мобилизованы на 60 дней и базируются на станции армейского резерва примерно в часе езды от города Чикаго.

    В заявлении говорится, что около 200 военнослужащих из нескольких подразделений Национальной гвардии Техаса и 300 военнослужащих из подразделений Национальной гвардии Иллинойса были приведены в боевую готовность. Губернатор Иллинойса осудил это развертывание как неконституционное вторжение.

    — Эти силы будут обеспечивать безопасность сотрудников иммиграционной и таможенной служб США и других государственных служащих США, выполняющих федеральные функции, в том числе обеспечивающих соблюдение федерального законодательства, а также защищать федеральную собственность, — говорится в заявлении Северного командования США.

    Ранее сообщалось, что суд запретил Трампу вводить войска в Портленд, но Белый дом подтвердил переброску войск Национальной гвардии Калифорнии в штат Орегон.

    Рустем Кожыбаев
    Автор
