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500 ветеринаров не хватает в Казахстане

23 Января 2023, 14:30
500 ветеринаров не хватает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Аскар Жакупбаев рассказал о принимаемых мерах по исправлению ситуацию с дефицитом ветеринаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по республике работают 15 тысяч ветеринаров. Между тем, на данный момент дефицит составляет 500 человек», - сказал Аскар Жакупбаев в кулуарах расширенного заседания коллегии Минсельхоза.

По его словам, в прошлом году были предусмотрены средства из резерва Правительства на повышение зарплаты ветеринаров.

«Дефицит ветеринаров у нас есть. На сегодняшний день самые низкие зарплаты в сфере сельского хозяйства у ветеринаров. Из бюджета и резерва Правительства выделено 6,1 млрд. Кроме того, местные акиматы выделили средства, благодаря этим мерам заработную плату повысили на 50%. В этом году планируется поднять на 35%-50%»,- заключил спикер.


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