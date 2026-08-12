500 тысяч теңге взятки — 15 млн штрафа: чиновника управления госдоходов осудили в Актюбинской области

Начальник отдела Хромтауского районного управления государственных доходов скрыл более 30 административных протоколов в отношении предпринимателя и составил только три. Таким образом он уменьшил сумму штрафа и получил взятку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Начальнику отдела Хромтауского районного управления государственных доходов предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса РК «Получение взятки». Согласно материалам дела, в прошлом году в отношении ТОО «GaryshBeton», занимающегося производством и продажей инертных материалов, были приняты административные меры за несвоевременное предоставление счетов-фактур и вынесено предупреждение. Однако компания проигнорировала предупреждение и в том же году вновь допустила нарушение. В феврале этого года было принято решение о привлечении компании к административной ответственности.

В марте руководитель компании пришел в районное управление государственных доходов и встретился с начальником отдела. В ходе разговора тот сообщил, что компанию привлекут к ответственности по части 4 статьи 280-1 Кодекса об административных правонарушениях. То есть сумма штрафа могла составить 2 млн 249 тысяч теңге. За каждый факт нарушения начислялось по 86 500 теңге.

Согласно информации из судебного кабинета, руководитель компании, услышав размер штрафа, растерялся. Тогда начальник отдела Хромтауского районного управления государственных доходов заверил его, что может уменьшить сумму штрафа. За ограничение количества административных протоколов до трех он потребовал взятку в размере 500 тысяч теңге. Руководитель компании, понимая, что в случае отказа сумма штрафа может увеличиться, согласился. В итоге в марте 2026 года в отношении компании составили только три протокола, а штраф составил 259 500 теңге, который был оплачен.

Поняв незаконность действий начальника отдела Хромтауского районного управления государственных доходов, руководитель компании в мае этого года обратился в ДКНБ Актюбинской области с заявлением. Начальник отдела передвигался на служебном автомобиле, получил взятку и потратил деньги на собственные нужды.

В суде подсудимый признал предъявленное ему обвинение и принес извинения. Он подтвердил, что вместо более 30 протоколов составил только три, тем самым допустив нарушение закона.

Приговором суда Е. Фархад признан виновным по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса РК и оштрафован на 15 млн теңге. Кроме того, подсудимый пожизненно лишен права занимать должности в сфере государственной службы.

Ранее сообщалось о том, что казахстанцам будут платить до 17,3 млн теңге за сообщения о коррупции.