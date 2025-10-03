РУ
    19:37, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    500 тысяч рыб выпустят в реку Есиль в Астане

    В реку Есиль в Астане будет выпущено 500 тысяч сеголеток карпа и белого амура, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хоязйства РК.

    рыбы, Астана, река Есиль
    Фото: Минсельхоз

    — Целью ежегодного зарыбления является сохранение и устойчивое использование рыбных ресурсов в естественных водоемах, а также создание благоприятных рекреационных условий для отдыха горожан. Мероприятия проводятся в рамках государственного заказа Комитета рыбного хозяйства МСХ РК, — говорится в сообщении.

    рыбы, Астана, река Есиль
    Фото: Минсельхоз

    29 сентября в ходе первого этапа зарыбления реки Есиль было выпущено более 367 тысяч сеголеток карпа со средней навеской 10 граммов.

    В октябре планируется еще один этап зарыбления: в районе железнодорожного вокзала «Нурлы жол» в реку Есиль будет дополнительно выпущено более 237 тысяч сеголеток белого амура.

    рыбы, Астана, река Есиль
    Фото: Минсельхоз

     

     

    Теги:
    Минсельхоз Природа Рыбоводство Астана Реки
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
