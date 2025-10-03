500 тысяч рыб выпустят в реку Есиль в Астане

— Целью ежегодного зарыбления является сохранение и устойчивое использование рыбных ресурсов в естественных водоемах, а также создание благоприятных рекреационных условий для отдыха горожан. Мероприятия проводятся в рамках государственного заказа Комитета рыбного хозяйства МСХ РК, — говорится в сообщении.

Фото: Минсельхоз

29 сентября в ходе первого этапа зарыбления реки Есиль было выпущено более 367 тысяч сеголеток карпа со средней навеской 10 граммов.

В октябре планируется еще один этап зарыбления: в районе железнодорожного вокзала «Нурлы жол» в реку Есиль будет дополнительно выпущено более 237 тысяч сеголеток белого амура.