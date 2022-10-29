Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

500 школ нового формата построят в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Октября 2022, 14:00
500 школ нового формата построят в Казахстане

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Планами по строительству школ нового формата и межрайонных поликлиник поделился заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас реализуется проект «Комфортные школы». В ближайшие три года мы планируем построить более 500 школ совершенно нового формата. 2,6 трлн тенге государство выделит на них из бюджета. Появятся 32 межрайонные поликлиники. Принцип достаточно простой: любого больного в эту районную поликлинику мы должны доставить в течение часа», - сказал Серик Жумангарин на встрече с общественностью и бизнес-сообществом Костанайской области.

Ранее С. Жумангарин разъяснил механизм работы социального кошелька.

«Социальный кошелек предусматривает не только денежные меры поддержки. Там будут и немонетарные меры. К примеру, вы сходили на прием к врачу в рамках ГОБМП – вам придет сообщение о том, что у вас в социальном кошельке появился ваучер на покупку рецепта согласно оплате врача. Либо у вас появился ваучер – отрывной талон – на питание вашего ребенка в школе. Все эти меры реализованы, они сейчас пилотируются, и с 1 января мы переходим на социальный кошелек», - сказал Серик Жумангарин.


Правительство РК   Костанайская область   Образование   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали