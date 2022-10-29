500 школ нового формата построят в Казахстане

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Планами по строительству школ нового формата и межрайонных поликлиник поделился заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас реализуется проект «Комфортные школы». В ближайшие три года мы планируем построить более 500 школ совершенно нового формата. 2,6 трлн тенге государство выделит на них из бюджета. Появятся 32 межрайонные поликлиники. Принцип достаточно простой: любого больного в эту районную поликлинику мы должны доставить в течение часа», - сказал Серик Жумангарин на встрече с общественностью и бизнес-сообществом Костанайской области.

Ранее С. Жумангарин разъяснил механизм работы социального кошелька.

«Социальный кошелек предусматривает не только денежные меры поддержки. Там будут и немонетарные меры. К примеру, вы сходили на прием к врачу в рамках ГОБМП – вам придет сообщение о том, что у вас в социальном кошельке появился ваучер на покупку рецепта согласно оплате врача. Либо у вас появился ваучер – отрывной талон – на питание вашего ребенка в школе. Все эти меры реализованы, они сейчас пилотируются, и с 1 января мы переходим на социальный кошелек», - сказал Серик Жумангарин.