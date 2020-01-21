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500 млрд тенге составил объем производства в Туркестанской области в прошлом году

21 Января 2020 12:04
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500 млрд тенге составил объем производства в Туркестанской области в прошлом году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Объем промышленного производства в Туркестанской области составил в 2019 году 500 млрд. тенге. Из них 245 млрд. тенге относятся к обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил заместитель акима области Мейржан Мырзалиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

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По его словам, показатели обрабатывающей промышленности увеличились в таких областях, как производство продуктов питания, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтическое производство и в других неметаллических минеральных продуктах.



«В целях повышения темпов роста промышленного производства мы проделали плодотворную работу по поддержке предпринимательства. 22 млрд. тенге выделено в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития в 2019 году. Всего было создано более 800 рабочих мест. К 2020 году планируется реализовать еще 11 проектов», - сказал Мейржан Мырзалиев.



Он также отметил, что Правительством поручено увеличить долю местного контента в закупках государственного сектора. В связи с этим целевые показатели доли местного содержания в закупках товаров в сфере «экономии простых веществ» государственными организациями были значительно увеличены в прошлом году. В частности, товары легкой промышленности выполнены на 60 %, мебель – 62 %, строительные материалы - 67%, продукты питания - 85%. По последнему направлению, показатели Туркестанской области находятся по республике на первом месте.



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Ключевые слова: Туркестанская область, Промышленность, Экономика, Статистика,
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