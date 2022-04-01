500 литров Наурыз коже и 500 кг баурсаков раздали жителям в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Саркандском районе отметили Наурыз мейрамы. Жителей и гостей региона угощали казахскими национальными блюдами и наурыз коже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Алматинской области, на площади района был накрыт 200-метровый дастархан. В честь праздника было приготовлено 500 литров Наурыз коже и 500 кг баурсаков.

С праздником Наурыз собравшихся поздравил аким района Талгат Кайнарбеков и жительница города Кулману Марданова.

«Наш народ всегда с особым воодушевлением отмечает Наурыз. В прошлом году мы не смогли отпраздновать Наурыз из-за пандемии. Это правда, что мы долго ждали этого дня. Поздравляю всех вас с праздником добра и обновления, великим праздником Наурыз», - сказала Кулману Марданова.

На сцене посреди площади разыгрывалось театрализованное представление, исполнялись красивые песни и танцы. Жители города также принимали активное участие в различных спортивных состязаниях: были организованы игры по қазақ күресі, тяжелой атлетике, армрестлингу и поднятию барана, победители которых были награждены денежными призами.

Кроме того, в парке «Койтас» было посажено около 10 саженцев.