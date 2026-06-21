500 граммов жизни: как в Акмолинской области спасают самых маленьких пациентов

Современная медицина позволяет врачам выхаживать новорожденных с 22 недели и весом всего 500 граммов. В свой профессиональный праздник медики акмолинского областного перинатального центра рассказали корреспонденту агентства Kazinform о том, как борются за каждую маленькую жизнь.

Акмолинский областной перинатальный центр в Кокшетау — медицинское учреждение третьего уровня. Это значит, что здесь оказывают специализированную и высококвалифицированную помощь беременным, роженицам с высокой степенью риска, а также выхаживают недоношенных новорожденных.

Жизнь по мониторам

Все родившиеся раньше срока малыши попадают в отделение реанимации и интенсивной терапии высокозависимых детей. Здесь медики привыкли к работе по мониторам, которые отражают все показатели жизнедеятельности. Ведь новорожденные не могут сказать, что у них болит и что им стало плохо.

В отделении есть специализированные медицинские блоки для выхаживания младенцев в критическом состоянии, недоношенных новорожденных и детей с тяжелыми патологиями, требующих круглосуточного контроля жизненно важных функций и постоянной респираторной поддержки.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Сейчас недоношенных малышей мы выхаживаем с 22 недель и весом от 500 граммов. На данный момент у нас находятся пять детей, четверо из которых недоношенные с экстремально низкой массой тела менее 1 кг. Детки получают интенсивную и респираторную терапии, — рассказала заведующая отделением Татьяна Корчажникова.

С начала года в отделении уже побывало около 200 детей. В выхаживании задействована вся большая команда. И это не только неонатологи — все начинается с директора, который закупает расходники, и заканчивается санитарочками отделения.

В неонатальной хирургии оперируют новорожденных с врожденными пороками.

— В основном это ЖКТ и некротические энтероколиты. После того, как хирурги провели операцию, мы выхаживаем этих малышей. А уже после интенсивной терапии, когда детки научатся дышать, кушать, состояние их стабилизируется, они переходят на второй этап выхаживания. Вот на нем уже в основном стараемся больше привлекать маму, — продолжает рассказ Татьяна Корчажникова.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Папа стал частью команды

Процесс выхаживания очень долгий. Некоторые дети пребывают в отделении до трех месяцев. Все это время мама тоже может находиться рядом с ее ребенком. А если он в реанимации — посещать каждые три часа. Здесь важна связь матери и ребенка, в особенности кормление материнским молоком.

Но не меньше помогает и отцовская поддержка. Все отделение помнит 500-граммового малыша, который лежал у них во время Ковида.

— Почему мы запомнили этого ребенка? В Казахстане такой менталитет, что в основном женщины ухаживают за малышом, носят ему молоко. Но тогда героем был его папа, который ежедневно по два раза приносил баночку с материнским молоком. Он приходил с мая до конца августа, не пропустил ни дня. Мы так привыкли к нему, как будто он с этой баночкой стал частью нашей команды. Наверное, именно этот отец сделал все, чтобы его малыш поскорее выписался от нас, — вспоминает старшая медсестра отделения Марина Черепашкова.

Таких малышей все больше

— Количество недоношенных детей увеличилось в среднем на 30% по сравнению даже с предыдущими годами. Сказывается все: образ жизни родителей, экология. Часто причинами становятся материнские инфекции, экстрагенитальные патологии, высокое давление, которое развилось во время беременности. Сейчас молодые девушки повально курят электронные сигареты, они тоже не добавляют здоровья, — делится медик.

Марина Черепашкова отмечает: работать с новорожденными тяжело, ведь это большая ответственность.

— Каждый ребенок требует индивидуального подхода, здесь мы не лечим детей по шаблону. Все зависит от самого ребенка, параметров. Все высчитывается строго, вплоть до питания, — говорит медсестра.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Ежегодно в ноябре отмечается День недоношенного ребенка. Вот тогда стены больницы заполняет детский смех — родители приводят уже подросших выхоженных медиками детей и благодарят своих спасителей. Это очень приятный момент, говорят врачи, который стимулирует работать и дальше.

Кстати, медики — не единственные, кто помогает в такой сложный период новорожденным. Волонтеры из группы вязальщиц «28 петель» тоже часть спасающей команды.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Для недоношенных детей они вяжут теплые кофточки и пледики из натуральной чистой шерсти и привозят в больницу. В каждом комплекте обязательно маленькая осьминожка, связанная для малыша. Ее он будет сжимать в своей руке как пуповину матери.

— Шерстяные вещи мягко стимулируют все органы чувств недоношенного малыша. Чтобы он не терял сатурацию, чтобы апноэ не случалось у него, колючие вещи помогают. Мам это тоже успокаивает: им также очень тяжело в таких ситуациях. Когда ребенок рождается недоношенным, часто мама чувствует в этом свою вину, — добавляет Марина Черепашкова.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Чуть ранее

Изначально «тяжелые» женщины со всей Акмолинской области попадают в отделение патологии беременных. Сегодня оно насчитывает 35 коек.

— Когда беременная женщина встает на учет, ее полностью обследуют. На первом этаже находится женская консультация, где мы консультируем тех беременных, которые заслуживают внимания. Проводим мультидисциплинарные консилиумы, привлекаем нужных специалистов. И решаем вместе тактику ведения беременности, определяем, сама ли женщина будет рожать или путем кесарева сечения. Сейчас много заболеваний почек, сердечно-сосудистых, эндокринологических, ожирение, гестационный сахарный диабет (диабет, который развивается у беременных). Таких женщин кладут в отделение и проводят все необходимые обследования и лечение, чтобы уменьшить риск осложнений в родах, — отмечает акушер-гинеколог со стажем работы 50 лет Аемкуль Маханова.

«Тяжелые» пациентки рожают только в перинатальном центре. Пристоличные районы обслуживает МОБ№ 2 в городе Астане.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

«Здоровая мама»

А еще в перинатальном центре в сентябре 2025 года был открыт пансионат «Здоровая мама». Здесь находятся акмолинки из дальних районов области, которые имеют какие-то проблемы и должны рожать в перинатальном центре, но срок их родов еще не подошел.

На сегодня в центре четыре беременные — все из Атбасарского района. Женщины свободно гуляют, смотрят телевизор, за ними ведется постоянное наблюдение медиков. «Это как курорт перед родами, пока дома тебя ждут другие дети», — смеются сами роженицы.

Жительницу села Шуйского Атбасарского района Ирину Шабалину дома ждут четверо детей. Сама мама отправилась в Кокшетау за пятым.

— Всегда рожала в Атбасаре, а теперь появились показания: на фоне беременности развилась астма. Медики перестраховались — и сегодня я здесь, — поделилась пациентка.

Аемкуль Маханова отмечает: такие женщины есть всегда, и благодаря пансионату они получают возможность находится под наблюдением на бесплатной основе.

— Не каждая сможет в случае начала родов быстро собраться и приехать, к примеру, из Есиля. Пансионатом мы решаем эту проблему, — добавляет медик.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Послеродовое отделение

Ну и конечно, акушерско-педиатрический блок послеродового отделения, где находятся женщины, которые родили детей без каких-либо проблем. Оно рассчитано на 48 коек и располагается на трех этажах. Это отделение совместного пребывания матери и ребенка, где женщины сами ухаживают за своим малышом, но под наблюдением медицинской сестры и акушерки.

Старшая акушерка Галина Шаврина работает в отделении вот уже 35 лет. Через ее руки прошло множество детей. Каждого, конечно, не запомнишь, но медик признается: часто в городе к ней подходят женщины и благодарят за то, что когда-то она оказывала им помощь — обрабатывала швы и даже давала кровь на переливание.

— Раньше такое было: при сильных кровотечениях женщинам требовалась кровь, иногда сотрудники тоже выступали в качестве донора. А еще ранее и вовсе было прямое переливание крови. Сейчас, конечно, такого уже нет, — рассказывает Галина Шаврина.

Сегодня в отделении 45 пациентов. Единственной проблемой остается нехватка акушерок. Молодежь приходит, но, видя, что работа очень сложная, а заработная плата невысокая, долго не задерживается. А работа тут действительно трудная — экстренно роды у женщины могут начаться в любой момент — и днем, и ночью.

— Один случай запомнился на всю жизнь. Это было лет 10 назад. Женщина долго не могла забеременеть. Наконец получилась долгожданная беременность двойней. Когда она рожала, я как раз работала в родзале. Прихожу и говорю, что такое чувство, будто здесь не двойня, а тройня. Но по всем исследованиям УЗИ, объективным осмотрам все знали, что двойня. Однако в реальности так и родилась тройня! Это было праздником для папы, ведь на УЗИ было две девочки, а третьим родился мальчик, — смеется Галина Шаврина.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Всего за 2025 год перинатальный центр принял 3759 родов, из которых 266 были преждевременными. В 1183-х случаях женщинам пришлось делать кесарево сечение. Кстати, за год на свет здесь появилась 41 двойня.

А уже за 5 месяцев текущего года центр принял 1494 роженицы. 87 родов были преждевременными. При этом 20 раз акмолинки родили двойню.

Напомним, ранее мы писали, что Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.