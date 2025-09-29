500 аварий за 8 месяцев: тревожная статистика ДТП в Карагандинской области

Особо опасным остаётся участок трассы «Қарағанды — Балқаш», где всего за восемь месяцев произошло 51 ДТП. Жертвами стали 34 человека, десятки получили тяжёлые увечья.

Врачи отмечают, что характер аварий изменился — всё чаще они становятся массовыми.

— В одном ДТП одновременно страдают по 3–4 человека, особенно когда речь идёт о микроавтобусах. Число пациентов травматологического отделения резко возросло, — сообщил главный врач Балхашской многопрофильной больницы Серікбол Түсіпбеков.

Чтобы справляться с потоком пострадавших, в Балхаше достраивают новый корпус больницы. Там разместится современный операционный зал и приёмное отделение, а также создадут региональный травматологический центр. Планируется, что комплексное обследование — томография, УЗИ и другие анализы — можно будет пройти за считанные минуты.

Но даже новые медицинские возможности не компенсируют человеческих жизней, которые уносят дороги. По данным полиции, основные причины трагедий — превышение скорости, нарушение правил и засыпание водителей за рулём.

Для снижения аварийности на трассе проводится модернизация: участок сделали четырёхполосным, установили разделительные ограждения, световозвращающие элементы для ориентирования в ночное время.

— В ближайшее время планируем установить 30 информационных арок с LED-экранам. Арки также будут оснащены камерами. Они будут показывать в реальном времени данные о погоде, состоянии дороги, ограничениях движения. Это поможет предотвратить многие аварии, — рассказал заместитель директора Карагандинского филиала АО «КазАвтоЖол» Айбек Амантаев.

Тем не менее специалисты подчёркивают: никакие меры безопасности не помогут, если водитель сам не соблюдает правила. Каждая авария наглядно показывает — дорога не прощает беспечности.

Ранее сообщалось, что футболистка женской команды «Женис» Виктория Кайсаринова скончалась в страшном ДТП, произошедшем 23 сентября.