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50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО

2 Марта 2022 19:43
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50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении инспектора батальона патрульной полиции по факту мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы суда, инспектор под предлогом нарушения водителем правил дорожного движения обманным путем пытался похитить деньги в размере 50 тысяч тенге. После получения денег полицейского задержали.

Суд признал его виновным в покушении на мошенничество, поскольку он не успел распорядиться полученными деньгами.

Смягчающим обстоятельством признано чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие двух малолетних детей. Отягчающим - совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

«В Уголовном кодексе предусмотрена норма, в соответствии с которой срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать ¾ срока наказания за оконченное преступление. Приговором суда инспектор приговорен к штрафу в размере 15-кратного размера похищенного имущества - 750 тысяч тенге, пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, специального звания старшего лейтенанта полиции», - сообщили в пресс-службе суда.


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#Северо-Казахстанская область   #Суды   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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