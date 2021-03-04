50 тысяч микрокредитов на 250 млрд тенге выдадут сельчанам на открытие бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК планирует расширение возможностей кредитования агропромышленного комплекса, сообщили представители ведомства на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Несмотря на коронавирусную пандемию, агропромышленный комплекс республики в 2020 году показал хорошую динамику роста практически по всем макропоказателям. В целом, объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,6% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза.

В прошлом году также на 4% выросло производство продуктов питания, приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 15%, в производство продуктов питания – на 13,5%.

Для поддержания дальнейшего роста перед Минсельхозом поставлены задачи по повышению производительности труда в АПК в 2,5 раза, увеличению экспорта переработанной продукции в 2 раза, насыщению внутреннего рынка продтоварами на уровне более 80% и стабильному повышению доходов 1 млн сельских жителей.

В соответствии с этими задачами ведомство работает над улучшением эффективности господдержки АПК. В частности, изменены пороги доступности субсидий для мелких и средних фермеров, а также увеличены объемы субсидирования по базовым направлениям. За счет этого к 2025 году прогнозируется 1,5-кратный рост обновления парка сельхозтехники, а также прирост внесения минеральных удобрений и приобретения высококачественных семян.

Для повышения доступности финансирования субъектов АПК планируется расширение возможностей кредитования сельхозсектора через БВУ и БРК.

Также Минсельхоз рассматривает возможность расширения форвардного закупа сельхозпродукции и введения грантов на реализацию проектов в сельхозотрасли для молодежи.

Продолжится и микрокредитование на селе. В 2020 году на финансирование сельского бизнеса было выдано более 11 тысяч микрозаймов на 43,2 млрд тенге. При этом 60% средств передано начинающим предпринимателям. В целом, программа микрокредитования за год позволила создать 11 тысяч постоянных рабочих мест в сельской местности. В ближайшие 5 лет планируется выдать еще 50 тысяч микрокредитов на 250 млрд тенге.

«Четкое выполнение поставленных перед Министерством сельского хозяйства задач позволит до 2025 года повысить производительность труда в АПК в 2,5 раза, увеличить экспорт продукции и доход работников сельского хозяйства в 2 раза, а также привлечь в отрасль 4,1 трлн тенге инвестиций, что дополнительно обеспечит работой до полумиллиона человек», - отметила руководитель департамента стратегического планирования и анализа МСХ Сауле Молдабаева.